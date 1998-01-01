Видео: В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны

Главная новогодняя ель страны доставлена в Москву из Щелковского района Подмосковья и теперь будет радовать всех новогодним настроением в самом сердце столицы — Кремле.

Гигантский автофургон преодолел 100 километров из Щелковского района Подмосковья в сопровождении автомобилей ГИБДД и въехал в Кремль через Спасские ворота.

Машина была обустроена таким образом, чтобы при перевозке не повредились ствол и ветки новогоднего символа. Пышные ветви лесной красавицы перед укладыванием в лесовоз были специально обвязаны веревками, чтобы не испортить правильную пирамидальную форму дерева.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как на главной елке Петербурга зажгли новогодние огни.