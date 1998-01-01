Апокалипсис близок: В небе над Петербургом заметили «звезду смерти»

Странный объект в небе озадачил петербуржцев, а трактовка снимка конспирологами напугала их еще больше. Исследователи полагают, что в Северную столицу прилетела планета Нибиру, которую иначе называют «звездой смерти». Любители всего паранормального убеждены, что любое появление планеты Х и вспышки на ней грозят человечеству серьезными последствиями. Речь может даже идти о конце света.

Как рассказал VistaNews тайновед, ряд катаклизмов на Земле произошло именно из-за Нибиру. Более того, он отметил, что в «Роскосмосе» знают об опасности и даже пытались угомонить «звезду смерти» с помощью звуковых сигналов. Людям же специально не говорят об этом, так как Нибиру угрожает человечеству катастрофой глобального масштаба.

Ранее Пятый канал, почему люди видят «свет в конце тоннеля» перед смертью.