В Татарстане причиной пожара в ТВК «Тулпар» стала кнопка пожарной сигнализации

Сообщение о пожаре в торгово-выставочном центре (ТВК) «Тулпар» в Набережных Челнах поступило 19 декабря в 13.44.

Спасатели немедленно направились к месту возгорания. По прибытии выяснилось, что загорелся тюль в помещении, где торговали шторами. Огонь работники и персонал ТВК потушили своими средствами до прибытия пожарных.

Сообщается, что из ТВК «Тулпар» самостоятельно эвакуировались 400 человек, из них — 300 человек персонала и 100 человек посетителей.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в кнопке запуска системы пожаротушения. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Омске спасатели потушили пожар с помощью садовых леек.