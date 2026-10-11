«Миллион дам, чтобы никто не узнал»: Охлобыстин высказался о тайнах прошлого

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 639 0

Некоторые секреты артист предпочитает хранить даже за большие деньги.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Охлобыстин готов заплатить миллион, чтобы скрыть свои тайны

Актер Иван Охлобыстин заявил, что готов сам отдать миллион рублей за сохранение в секрете некоторых подробностей своей биографии. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Охлобыстин объяснил, почему не участвует в откровенных телепрограммах, включая шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Я не хожу к Лере Кудрявцевой в „Секрет на миллион“. Она говорит: „Почему?“ За некоторые (тайны. — Прим. ред.) я мог бы сам миллион дать, чтобы никто об этом не узнал. Зачем эти все „слизистые“ наружу тащить? Самое интересное и не расскажешь ведь», — приводит слова артиста.

По мнению Охлобыстина, самое интересное из личной жизни человек все равно не станет рассказывать публично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Охлобыстин в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, что прекратил употреблять спиртное, однако полностью исключать алкоголь из своей жизни пока не намерен. Артист признался, что бросил пить, но не окончательно. Охлобыстин также напомнил, что ранее уже справился с зависимостью от запрещенных веществ и избавился от прочих вредных пристрастий. По его словам, эти изменения произошли относительно недавно, но он уже ощутил, насколько лучше стало его самочувствие.

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