В итальянских Помпеях готовы к возможному извержению Везувия

У мэра города Помпеи в Италии, расположенного в непосредственной близости от вулкана Везувий, есть план спасения жителей на случай повторного извержения. В результате первого извержения Везувия 2000 лет назад, город исчез с лица земли.

Согласно плану, разработанному совместно со специалистами по гражданской защите, в первые же минуты начала повышенной сейсмической активности жителям города необходимо бежать до берега моря и, погрузившись на лодки, отплыть на остров Сардиния. Об этом сообщает издание The Guardian.

По мнению городских властей, это самый удобный способ эвакуации населения города в случае повторного извержения Везувия. Надо полагать, что городской администрации потребуется безупречная логистика и полный контроль над ситуацией — ведь таким способом придется эвакуировать около трех миллионов человек.

По данным ученых из Университета Портсмута, за последние 60 лет Везувий вновь начал «подавать признаки жизни». Масштаб нового извержения пока остается неизвестным, однако известно, что при предыдущем извержении вулкана головы местных жителей в буквальном смысле слова «взрывались» из-за резкого роста давления и температуры.

Ранее Пятый канал публиковал кадры извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.