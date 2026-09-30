Пилота Flydubai арестовали после ножевого нападения на напарника

Пилота авиакомпании Flydubai арестовали в Саудовской Аравии после инцидента на борту рейса из Дубая в Израиль. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, во время полета пилот напал на напарника с ножом. После этого, как утверждает Нетаньяху, пассажиру и члену экипажа удалось попасть в кабину и обезвредить нападавшего. Еще один член экипажа помог стабилизировать самолет.

«Я беседовал с одним из пассажиров-израильтян. Он рассказал мне, что самолет начал вращаться и уходить в пике. Он рассказал, как ему вместе с членом экипажа удалось прорваться в кабину пилотов и обезвредить пилота, совершившего нападение, в тот момент, когда тот пытался вывести из строя системы управления воздушным судном. <…> Я отдаю должное этим героям, проявившим исключительную находчивость и мужество. Они спасли множество жизней и предотвратили масштабную катастрофу.», — рассказал Нетаньяху.

Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Табука. Все пассажиры находятся в безопасности, оба пилота были доставлены в больницу.

По словам премьер-министра Израиля, он поручил службам безопасности готовиться к другим потенциальным угрозам после инцидента на борту самолета.

Нетаньяху утверждает, что пилота арестовали и сейчас допрашивают саудовскими властями. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения устанавливаются. Авиакомпания Flydubai ранее подтвердила факт инцидента, отметив, что причины произошедшего выясняются в рамках расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на коллегу, во время рейса Дубай — Тель-Авив, устроился на работу в компанию менее года назад.

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