Трэш-стример Mellstroy задержен по запросу властей Казахстана

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Ему вменяется незаконное продвижение собственного онлайн-казино.

Mellstroy (Мелстрой) задержан полицией: новости

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Скандальный блогер Андрей Бурим, более известный в сети под псевдонимом Mellstroy, задержан по запросу властей Казахстана. Его обвиняют в незаконном продвижении собственного онлайн-казино. Информацией об этом поделился сам блогер в своих социальных сетях.

Напомним, что деятельность казино на территории Казахстана разрешена, но четко регулируется законом об игорном бизнесе, который и мог нарушить стример.

Казахстанские власти еще в прошлом году объявили Mellstroy в розыск по данному делу. К тому времени он уже покинул Россию и находился за границей, возможно, на Кипре. При этом, по сообщениям ряда СМИ, его стримы продолжали выходить в обычном режиме.

Ранее в России блогер, ставший известным осенью 2020 года после жестокого избиения девушки в прямом эфире, был объявлен в федеральный розыск. Дело пострадавшей, начинающей модели Алены Ефремовой, вызвало широкий общественный резонанс. Российский суд назначил ему полгода исправительных работ и компенсацию в пользу потерпевшей.

6 ноября в Белоруссии каналы блогера также признали экстремистскими из-за призывов участия в противоправных действиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера Некоглая и его супругу задержали за организацию притона в Молдавии. При задержании стример оказал сопротивление сотрудникам полиции, а его жена пыталась скрыться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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