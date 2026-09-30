Трэш-стример Mellstroy задержен по запросу властей Казахстана

Скандальный блогер Андрей Бурим, более известный в сети под псевдонимом Mellstroy, задержан по запросу властей Казахстана. Его обвиняют в незаконном продвижении собственного онлайн-казино. Информацией об этом поделился сам блогер в своих социальных сетях.

Напомним, что деятельность казино на территории Казахстана разрешена, но четко регулируется законом об игорном бизнесе, который и мог нарушить стример.

Казахстанские власти еще в прошлом году объявили Mellstroy в розыск по данному делу. К тому времени он уже покинул Россию и находился за границей, возможно, на Кипре. При этом, по сообщениям ряда СМИ, его стримы продолжали выходить в обычном режиме.

Ранее в России блогер, ставший известным осенью 2020 года после жестокого избиения девушки в прямом эфире, был объявлен в федеральный розыск. Дело пострадавшей, начинающей модели Алены Ефремовой, вызвало широкий общественный резонанс. Российский суд назначил ему полгода исправительных работ и компенсацию в пользу потерпевшей.

6 ноября в Белоруссии каналы блогера также признали экстремистскими из-за призывов участия в противоправных действиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера Некоглая и его супругу задержали за организацию притона в Молдавии. При задержании стример оказал сопротивление сотрудникам полиции, а его жена пыталась скрыться.

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