«Таких уже не будет»: певец Наджиев рассказал, каким запомнил Соседова

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 72 0

Музыкальный критик и журналист скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Сергей Соседов

Певец Наджиев: Соседов был человеком с высоким уровнем культуры и образования

Смерть музыкального критика Сергея Соседова стала большой потерей для культуры. Об этом на похоронах журналиста в беседе с 5-tv.ru рассказал российский эстрадный певец Игорь Наджиев.

Артист отметил, что Соседов был человеком с высоким уровнем культуры и образования, сравнив его с известными представителями отечественной журналистики.

«Вот сейчас он ушел, мы теперь понимаем, какая он личность, он большой. Он стоит в списке Виталий Вульф, Глеб Скороходов. Человек, который имел высокую культуру, высокий слог, был очень образован. Таких уже не будет», — сказал Наджиев.

По словам певца, Соседов сохранял интерес к жизни и работе, а его уход стал большой потерей для близких и поклонников.

«Он ушел тогда, когда его все хотят слышать, когда интересуются его мнением, он нарасхват. <…> Он хорошо себя чувствовал. Он всегда на позитиве. Он всегда с желанием что-то делать. Потому что вы сами видели, какой он был человеком. Человек — душа. <…> Это мы должны себя пожалеть, что такого человека потеряли», — добавил артист.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, где провели операцию, однако спасти Соседова не удалось. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Умер Сергей Соседов
30 сент
Матери Сергея Соседова понадобилась помощь врачей на похоронах сына
30 сент
«Пример для подражания»: Запашный признался, за что уважал Соседова
30 сент
«Как после этого жить?» — Песков заплакал на прощании с Соседовым
30 сент
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
30 сент
«Самый честный и порядочный»: Юрий и Жанна Титовы о Соседове
30 сент
Сергея Соседова проводили в последний путь под аплодисменты
30 сент
Мать Сергея Соседова оплакивает сына на похоронах
30 сент
Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе
29 сент
«Хоть бы пережить завтра»: мама Сергея Соседова перед его похоронами
29 сент
«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

18:35
«Большая ответственность»: Путин поздравил избранных глав регионов
18:29
В Магнитогорске проходит Всероссийский детский экологический форум
18:15
Собянин: профессиональный и социальный статус учителя — приоритет
17:58
Ссора из-за нарезки сала закончилась убийством в Омской области
17:51
Сомнительная идея: смогут ли США построить десять атомных реакторов до 2030-го
17:44
Лолита Милявская ищет, кому оставить свое наследство

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня