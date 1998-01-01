Тела людей пролежали в морге онкоцентра Блохина 10 лет без вскрытия

Леденящая душу история из онкологического центра имени Блохина получила все более шокирующее продолжение.

Как стало известно Пятому каналу, четыре тела и фрагмент кости настолько мумифицировались за 10 лет, которые они пролежали в подвале медцентра, что стало невозможным выяснить их пол и возраст. Специальной маркировки на них не было. Кроме того вскрытие их также не проводилось после смерти.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

Ранее в онкоцентре имени Блохина Пятому каналу прокомментировали произошедшее, заявив, что до последнего надеялись передать тела умерших их родственникам.