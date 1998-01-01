В московском онкоцентре объяснили, как в здании оказались останки четырех тел

Останки четырех тел неизвестных людей хранились в холодильной камере онкоцентра имени Блохина в Москве из-за того, что родственники умерших так и не приехали за ними. Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе медцентра.

— Администрацией было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ, — рассказали в медцентре.

Ранее Пятый канал сообщал, что медики обнаружили останки тел, которые, предположительно, находились в стенах больницы около десяти лет, во время уборки подвального помещения. Сейчас следователи пытаются установить личности умерших больных.