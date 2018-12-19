«Без этого никак» — Безруков откровенно рассказал о разводе с первой женой

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Российский актер и музыкант объяснил уход от Ирины Безруковой после 15 лет брака.

Фото: globallookpress.com

Известный российский актер, сценарист и музыкант Сергей Безруков рассказал о крахе первого брака с Ириной Безруковой, пишет «МК».

45-летний артист отметил, что принял решение о разводе в самом начале романа с кинорежиссером Анной Матисон.

— Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться, — пояснил Безруков.

Актер добавил, что в жизни нельзя обойтись без того, чтобы не наломать дров, а своего человека можно определить, доверившись чутью.

Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились на съемках комедии «Млечный путь» в 2015 году. Звездные родители воспитывают сына Степана и дочь Марию.

Ранее Пятый канал рассказывал о возможном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.

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