Известный российский актер, сценарист и музыкант Сергей Безруков рассказал о крахе первого брака с Ириной Безруковой, пишет «МК».
45-летний артист отметил, что принял решение о разводе в самом начале романа с кинорежиссером Анной Матисон.
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Актер добавил, что в жизни нельзя обойтись без того, чтобы не наломать дров, а своего человека можно определить, доверившись чутью.
Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились на съемках комедии «Млечный путь» в 2015 году. Звездные родители воспитывают сына Степана и дочь Марию.
Ранее Пятый канал рассказывал о возможном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.