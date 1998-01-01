Стали известны первые подробности о новом поколении игровых консолей Xbox

Американская компания Microsoft готовит релиз четырех игровых консолей Xbox нового поколения, сообщает портал 3dnews.ru.

Издание отмечает, что пока официально информации о новых приставках крайне мало, однако интригующие слухи о новинках уже появились.

Итак, Microsoft выпускает традиционные консоли под кодовым названием Xbox Scarlett. Первая их них станет преемником Xbox One X и получит название Anaconda – она станет самой производительной в новой линейке и, соответственно, самой дорогой. Еще одной приставкой следующего поколения станет Xbox Lockhart. Консоль будет не столь мощной, но более доступной. Обе приставки появятся на рынке игровой индустрии к 2020 году.

Третья новинка станет «нетрадиционной» консолью под названием Xbox Maverick. Эта модель разрабатывается под потоковые игры в облачном сервисе Project xCloud, а не на собственном «железе».

Уже в 2019 году корпорация выпустит и обновленную Xbox One S, которая получит ряд изменений, в том числе и сервис xCloud.

Ранее Пятый канал рассказывал о продолжении одной из самых любимых игр на Xbox.