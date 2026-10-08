Певица Селин Дион упала на сцене во время выступления в Париже

Канадская певица Селин Дион упала на сцене и забыла слова собственной песни во время концерта в Париже. Кадры с выступления опубликовал телеканал BFM TV в личном блоге.

Артистка пританцовывала во время исполнения песни, но поскользнулась и потеряла равновесие. Судя по видео, Дион чувствует себя хорошо, об этом свидетельствует поднятый вверх большой палец, который она продемонстрировала зрителям.

Затем певица исполнила композицию Pour que tu m'aimes encore, но не полностью, так как забыла слова. По данным видеоматериала, фанаты поддержали кумира и спели песню вместо нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Селин Дион дала первый за более чем шесть лет концерт. Свое возвращение канадская звезда начала с концерта в Париже. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

Также 5-tv.ru рассказывал о проблемах со здоровьем у канадской певицы Селин Дион. По словам 56-летней звезды, она втайне от всех долго боролась со своей болезнью, пока два года назад не решилась рассказать о ней миру.

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