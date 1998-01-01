Названы даты новогодней распродажи от PlayStation

Обладатели игровой консоли Sony PlayStation случайно наткнулись на контекстную рекламу в Google, которая сообщила о новогодней распродаже игр в цифровом маркете.

С 21 декабря по 18 января японская компания обещает грандиозный ассортимент игр по выгодной цене. Известно, что в этот перечень точно попадут футбольный симулятор FIFA 19 и хит от студии Ubisoft — Assassin's Creed Odyssey.

Однако пока доподлинно не известно, как будет проходить распродажа — в несколько этапов или единовременно.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередном восторге, в который пришли обладатели PlayStation.