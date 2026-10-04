В МВД рассказали, за какие нарушения могут конфисковать машину

МВД предупредило о конфискации машин за повторную езду в нетрезвом виде

Если человек совершил три преступления, связанных с правилами дорожного движения (ПДД), то судья вправе конфисковать у него автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

В министерстве уточнили, что под конфискацией имеется в виду безвозмездное принудительное изъятие имущества и передачу его в собственность государства.

Сотрудники полиции могут забрать у человека машину, если тот использовал ее при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1,264.2 или 264.3. Речь идет о случаях, когда гражданин повторно садился за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения после лишения прав за аналогичное преступление.

При этом сотрудники ГИБДД не могут действовать по своей инициативе. То есть стражи правопорядка могут конфисковать машину лишь при наличии обвинительного приговора.

Ранее в МВД России перечислили основания, при которых замена водительского удостоверения становится обязательной. Документ считается недействительным, если он пришел в негодность из-за износа, у него истек срок годности или был украден.

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