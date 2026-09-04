Бьет по сердцу? Ученые выяснили, чем опасен мелатонин

Мелатонин может спровоцировать сердечную недостаточность

Популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности. По словам ученых, которые провели новое исследование, мелатонин повышает риски сердечных катастроф на 90% при длительном приеме. При этом продажи этого БАД в России за год приблизились к пяти миллиардам рублей.

Какие реальны риски есть — узнали у специалистов.

«Он опасен только когда он используется как способ перестраховки, то есть человек принимает высокие дозировки. Когда человек начинает смешивать данный препарат с чем-то. И надо понимать, что сам по себе мелатонин не лечит хроническую бессонницу», — сказал психиатр, сомнолог Алексей Мелехин.

По словам экспертов, мелатонин обычно назначается на короткий срок, например после смены часовых поясов. А если переборщить с приемом, то он может вызвать ночные кошмары, сонное опьянение утром, а также аллергические реакции и даже бессонницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после 40 лет поддерживать привычный вес становится сложнее из-за изменения состава тела (снижения мышечной массы и увеличения жировой доли) и снижения повседневной активности. Организму требуется меньше энергии, чем раньше, поэтому привычный рацион может не соответствовать расходу калорий. На массу тела также влияют сон, заболевания и лекарства.

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