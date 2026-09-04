Бьет по сердцу? Ученые выяснили, чем опасен мелатонин

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Продажи этого БАД в России за год приблизились к пяти миллиардам рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Мелатонин может спровоцировать сердечную недостаточность

Популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности. По словам ученых, которые провели новое исследование, мелатонин повышает риски сердечных катастроф на 90% при длительном приеме. При этом продажи этого БАД в России за год приблизились к пяти миллиардам рублей.

Какие реальны риски есть — узнали у специалистов.

«Он опасен только когда он используется как способ перестраховки, то есть человек принимает высокие дозировки. Когда человек начинает смешивать данный препарат с чем-то. И надо понимать, что сам по себе мелатонин не лечит хроническую бессонницу», — сказал психиатр, сомнолог Алексей Мелехин.

По словам экспертов, мелатонин обычно назначается на короткий срок, например после смены часовых поясов. А если переборщить с приемом, то он может вызвать ночные кошмары, сонное опьянение утром, а также аллергические реакции и даже бессонницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после 40 лет поддерживать привычный вес становится сложнее из-за изменения состава тела (снижения мышечной массы и увеличения жировой доли) и снижения повседневной активности. Организму требуется меньше энергии, чем раньше, поэтому привычный рацион может не соответствовать расходу калорий. На массу тела также влияют сон, заболевания и лекарства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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