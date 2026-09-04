Показывала другой наряд: свекровь появилась на свадьбе в белом платье

Mirror: свекровь появилась на свадьбе в белом платье

Девушка рассказала, что была шокирована поступком свекрови, которая пришла на ее свадьбу в белом платье в пол, хотя ранее показывала совсем другой наряд. Об этом сообщило Mirror.

По словам девушки, за несколько месяцев до торжества мать ее жениха отправила ей фотографию платья шалфейно-зеленого цвета, которое собиралась надеть. Однако в день свадьбы женщина появилась в длинном белом шифоновом платье, дополненном такой же светлой шалью.

«Я приехала на место проведения свадьбы и начала говорить: „Вау, ты выглядишь потрясающе…“ и в середине фразы поняла, во что она была одета: во все белое шифоновое платье длиной до пола», — рассказала невеста.

Она отметила, что больше всего ее удивило то, что первоначальный вариант наряда выглядел уместно, а отец жениха даже подготовил аксессуары в тон — галстук и нагрудный платок шалфейного цвета. Однако вместо него свекровь выбрала образ, который, по мнению девушки, был похож на наряд самой невесты.

Невеста рассказала, что подружки хотели предложить женщине прикрыть платье шалью, но решили не устраивать конфликт во время торжества. Девушка призналась, что не позволила ситуации испортить день и сосредоточилась на свадьбе после шести лет отношений и года подготовки.

При этом после праздника невеста решила изменить свадебные фотографии. По ее словам, фотограф перекрасил белое платье свекрови на снимках в тот самый шалфейно-зеленый цвет, который женщина изначально планировала надеть.

«Наш фотограф меняет ее платье на шалфейно-зеленое на всех снимках, и я не могу дождаться, когда она увидит, что мы сделали», — поделилась девушка.

Также она призналась, что старалась меньше общаться со свекровью во время свадьбы и сделала минимум совместных фотографий с семьей мужа. Пользователи поддержали невесту, отметив, что появление гостя в белом наряде на свадьбе многие считают нарушением негласных правил.

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