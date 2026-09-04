Умер заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Мужчине было 60 лет.

Умер заслуженный журналист Алексей Вишневецкий

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

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Умер заслуженный журналист России, секретарь Союза журналистов РФ и заместитель председателя организации Алексей Вишневецкий. Ему было 60 лет. Об этом РИА Новости заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

«Сегодня в три часа ночи (скончался Вишневецкий — Прим. ред.). Вчера только сидели, обсуждали наши планы, вместе шутили. И вот такая ужасная новость случилась», — сказал Соловьев.

По словам Соловьева, предварительной причиной смерти стал инфаркт. О дате и месте прощания и похорон сообщат позже.

По словам главы СЖР, они с Вишневецким дружили порядка 40 лет. Журналист на протяжении 15 лет был заместителем Соловьева. Так, ранее он пять лет провел в службе документальных фильмов ВГТРК, а затем почти десять лет — в СЖР.

«Он стал очень-очень известным, таким уважаемым. Не случайно получил звание «заслуженный журналист», — добавил Соловьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер известный режиссер Тони Гатлиф.

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