Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии

В бельгийском городе Варгем загорелся химический завод, сообщает РИА Новости. На территории производства находятся опасные вещества, из-за этого работа пожарных затруднена.

Завод принадлежит компании Matco, которая работает с продуктами для химической и текстильной промышленности. Противопожарная служба Варгема просит местных жителей закрыть двери и окна и не приближаться к горящему зданию.

Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. Также неизвестно, что стало причиной возгорания. В настоящее время десятки пожарных пытаются справиться с огнем.

Ранее Пятый канал публиковал видео с пожара в одном из ТЦ в Кемеровской области.