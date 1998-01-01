«Золотая рыбка»: В Дубае научились готовить окуня в обертке из драгметалла

В одном из ресторанов в Объединенных Арабских Эмиратах к столу подают золотую рыбку. В буквальном смысле — в Дубае научились готовить морского окуня в драгоценном металле.

Рыбу маринуют и готовят в специальном апельсиновом соусе, изготовленном по рецепту шеф-повара, после чего покрывают самым настоящим золотом, пишет портал «Большая Азия».

Сообщается, что гурманам придется выложить за драгоценный деликатес около 185 долларов. К слову, в Дубае, который еще называют «городом золота», уже готовили золотой кофе, золотые пирожные и мороженное.

Ранее Пятый канал рассказывал о британском бизнесмене, который приобрел десерт за 34 тысячи долларов — украшал лакомство самый настоящий бриллиант в два карата.