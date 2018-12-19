СМИ: Турция предлагала американским экспертам изучить российские комплексы С-400

Турция предлагала американским экспертам изучить российские комплексы С-400 после приобретения их у России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией по обсуждению между Анкарой и Вашингтоном вопросов по закупке российских «Триумфов».

По данным источника, таким образом Турция надеялась решить конфликтную ситуацию в отношениях с США, которая возникла из-за закупки Анкарой у Москвы комплексов С-400.

Как сообщает Bloomberg, Турция — важный партнер США по производству малозаметных истребителей F-35. Запчасти к самолетам должны были производиться на турецких предприятиях. После того, как Турция объявила о желании закупить российские комплексы, американские партнеры стали опасаться, что Анкара, став обладательницей и самолетов F-35, и российских «Триумфов», сможет передать Москве секретные технические данные американских истребителей.

Власти США не оставляют усилий, склонить Анкару к отказу от приобретения российских С-400, сообщает «Экономика сегодня». Сейчас Штаты предприняли новый шаг — они предложили турецкой стороне свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов, угрожая санкциями в случае отказа.

Между тем, глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу назвал покупку Анкарой российских С-400 решенным делом. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.