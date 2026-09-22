Арктическое усиление: США намерены вернуться на военную базу в Гренландии

Reuters: США снова откроют военную базу времен холодной войны в Гренландии

США хотят вернуть свое присутствие на двух стратегических объектах в Гренландии — в том числе на базе, которая функционировала в период холодной войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники заявили, что американские военные планируют занять базу Нарсарсуак, расположенную в южной части острова, где ранее находился объект Bluie West One. Также рассматривается возможность размещения группы солдат на восточном побережье в Местерсвиге. Сейчас эта территория контролируется датским подразделением «Сириус», а его члены осуществляют патрулирование на собачьих упряжках.

В агентстве заявили, что соответствующий договор будет заключен между представителями США, Дании и Гренландии во время Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. При этом содержание самой сделки раскроют только после ее подписания.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о соглашении с Данией, в рамках которого Вашингтону предоставят контроль над вопросами безопасности Гренландии. По его словам, достигнутые договоренности рассчитаны на бессрочное действие.

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