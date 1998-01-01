Сотрудники полиции на территории Московской области изъяли 10 тонн опасного сырного продукта. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Полицейскими обнаружено свыше 10 тонн продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью потребителей. Лабораторным исследованием в изъятых образцах фальсификата найдены бактерии группы кишечной палочки, — сообщила она.

Как было установлено, организация, торгующая молочными продуктами оптом, приобрела партию некачественного сыра, после чего переплавила его и расфасовала в упаковки с логотипами известных торговых брендов с целью дальнейшей реализации этого контрафакта покупателям.

В настоящее время, сообщила Ирина Волк, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее пятый канал рассказывал о том, как специалисты «Росконтроля» обнаружили в магазинах фальсифицированный колбасный сыр.