Собянин расширил профориентационную программу для московских школьников

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

С января 2027 года к проекту подключатся восьмиклассники.

Собянин расширил программу профориентации школьников Москвы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Столичные власти приняли решение о масштабировании программы комплексной профориентации школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Соответствующий доклад представила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на заседании президиума правительства Москвы. По итогам обсуждения градоначальник утвердил расширение как по числу участников, так и по географии проекта.

С начала 2027 года возможность пройти профориентационное обучение получат ученики восьмых классов. Раньше программа охватывала более старших ребят, теперь же знакомство с профессиями начнется на год раньше. Параллельно вырастет количество площадок: новым центром практической подготовки станет хаб «Профессии будущего» в Печатниках. Там подростки смогут в практико-ориентированном формате попробовать себя в наиболее востребованных специальностях.

Расширение программы укладывается в стратегию развития системы социальной защиты населения Москвы до 2030 года. Главная цель — дать каждому подростку инструменты для осознанного выбора профессионального пути и построения карьеры в условиях быстро

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва открыла набор в очередной сезон проекта «Профессиональное обучение без границ». Инициатива функционирует в городе уже десять лет. За это время 367 тысяч школьников прошли в ее рамках профессиональную подготовку. Обучение ведется на базе колледжей, оснащенных современными мастерскими и лабораториями, а значительная доля занятий отведена практическим навыкам.

В новом сезоне учащимся предложили ряд специальностей, отсутствовавших в программе ранее. Учащимся девятых классов доступны такие направления, как агент по закупкам, мехатроника, оператор станка с числовым программным управлением по деревянным деталям и конструкциям, монтажист и оператор трехмерной печати.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Бывших детей не бывает: кто из звездных отцов судится из-за алиментов
12:55
Зеркальный коридор и джакузи с видом: как выглядит новая квартира Долиной за 220 млн
12:43
Роскошная жизнь сестер оплачена чужими слезами? Новый скандал в семье Кардашьян-Дженнер
12:41
«Древние летающие корабли»: люди заметили мигающие треугольники в небе
12:33
Сколько нужно сбросить? Как возраст и вес влияют на риск рака груди
12:31
Секрет стройности Марии Ароновой: как звезда избавилась от 22 килограммов

Сейчас читают

Звезда «Реальных пацанов» попал в страшное ДТП и чудом выжил
Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен