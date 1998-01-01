Звезды российского шоу-бизнеса ждут возвращения на сцену Аллы Пугачевой и вспоминают о том, как судьба свела их с легендой нашей эстрады.

— Мы дважды были с ней на фестивале. Я был в качестве гостя, а она в качестве участницы. Оба раза я был, она сама говорит, в качестве такого талисмана, когда она получила две международные премии: на Золотом Орфее и в Сопоте. Она получила гран-при, — рассказывает Лев Лещенко программе Пятого канала «Светская хроника».

Это было ровно 40 лет назад. Кроме статуэтки Янтарного соловья, которая полагалась обладателю гран-при, Алле Борисовне вручили и денежную премию — 20 тысяч злотых. Это солидная сумма по тем временам. Несмотря на то, что в 1978 году Пугачева была еще не очень богатой артисткой, она отдала свою премию на строительство дома ребенка в Польше. Количество людей, которым помогла певица, не поддается исчислению. Среди них и всем известные звезды эстрады.

— Лично для меня она совершила поступок, который можно даже назвать героическим. Она пошла просить для меня квартиру в Моссовет. Пешком, из своего дома, днем, когда народ на улице, без охраны. Одна пошла пешком по Горького, пошла в Моссовет просить для меня квартиру, — вспоминает Лариса Долина.

Это было в конце 80-х. А в 1993 году молодой и никому не известный тогда певец Леня Агутин занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале. Расстроенный артист вернулся в Москву.

— Мне что-то надо было на студии Укупника. И там была Алла Борисовна. И она хотела со мной поговорить. Сказала: «Расстроился, что третье место?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Врешь, расстроился. Я тебе расскажу такую историю: когда я выступала на конкурсе молодых исполнителей, сама взяла третье место, а первое место занял артист по фамилии Чемоданов. Ты его знаешь?» Я говорю: «Нет, не знаю». Она говорит: «Вот видишь», — рассказывает артист.

Агутин в итоге не расстроился и собирает стадионы, как и Алла Борисовна. Однажды на свой концерт Алла Пугачева взяла с собой юную певицу Алсу. Начинающей артистке тогда было всего 15 лет.

— Она меня учила, как работать правильно на стадионе, потому что концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что стадион был битком. Это был один город Пенза. У меня остались старенькие кадры, даже видеокадры с этого мероприятия, — делится воспоминаниями Алсу.

В 1999 году Пугачева дала мастер-класс на стадионе в Пензе начинающей певице. В середине концерта Алла Борисовна представляет Алсу публике и приглашает ее впервые выступить перед огромной аудиторией.

Практически всем молодым артистам 90-х, которые сегодня стали заслуженными и народными, в свое время помогла Алла Пугачева. Они помнят это и по сей день.

— Сколько себя помню, она всегда меня поддерживала, и я за это ей очень благодарен, правда. Вот от таких людей, как она, получить поддержку — это дорогого стоит. Это адресно, и это здорово, и это не просто так. Начиная с «Евровидения», все время комментировала, что-то говорила, и меня это жутко бодрило, — рассказывает Дима Билан.

В свое время даже говорили, что якобы существует пугачевская мафия, которая одним дает дорогу на Олимп, а другим перекрывает кислород.

— Я согласна состоять в мафии Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна, берите меня к себе! Я буду верным человеком в этой мафии, — шутит Вера Брежнева.

Кто уж точно дольше всех состоит в этой мафии, так это Александр Буйнов, с которым Алла Пугачева знакома больше 40 лет, еще по ансамблю «Веселые ребята». У него в смартфоне хранится уникальная фотография далекого 1975 года, где они музицируют с 26-летней Аллой Пугачевой.

Пятый канал

Не сосчитать всех удивительных историй, связанных с Аллой Борисовной. Впереди 2019 год, который несомненно пройдет под знаком Пугачевой. Поклонники с нетерпением ждут возвращения женщины, которая поет.

Ранее Леонид Агутин рассказал Пятому каналу, что подарит жене на юбилей роскошный дом.