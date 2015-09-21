Четвертая жена Краско о квартире актера: «Еще пару дней и уеду оттуда»

88-летнего Народного артиста России Ивана Краско выгнала из его собственной квартиры бывшая жена. Такие громкие заголовки облетели десятки изданий. Но так ли это на самом деле? Наталья Шевель, которая на 60 лет моложе известного артиста, после громкого развода начинает новую жизнь.

Этот брак продлился 3 года. Сначала страна ахнула, когда увидела кадры со свадьбы молодых. Многие СМИ писали: больше похоже, что дедушка ведет любимую внучку к алтарю. Мать невесты пришла в ярость и даже отказалась идти на церемонию. Но пара заверяла: они счастливы вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 21 Сен 2015 в 4:22 PDT

А потом в прессу попали пикантные подробности их личной жизни. Говорили даже об изменах пожилого мужа. В эксклюзивном интервью «Светской хронике» бывшие супруги рассказывают, зачем на самом деле они поженились и что стало причиной скандального расставания.

— Я считаю, что говорить неправду невыгодно. Просто невыгодно! — рассуждает Иван Краско.

Сейчас Иван Иванович вернулся к своей третьей жене — Наталье, матери его младших детей Вани и Феди.

— Я им сказал так: «Мужики, мы с мамой сами разберемся. А у вас папа и мама одни. Это мы.

Мальчики, у которых сейчас и так трудный возраст, тяжело переживали развод родителей. А сейчас они только привыкают к возвращению папы.

— А теперь, когда все рядом, так легко. Лучше, когда все вместе, — рассказывает сын Краско Федор.

Краско надеется, что мальчики продолжат династию так же, как их старший брат, актер Андрей Краско. Иван Иванович очень гордился сыном. Радовался, когда он поступил без папиного блата в театральный институт, а потом сделал успешную карьеру. Его жизнь оборвалась внезапно, на взлете. Прямо во время съемок сериала «Ликвидация» актер скончался от сердечного приступа. Ему было 48.

— Я как заорал: «Умер!» И Наташа во всех комнатах расставила портреты Андрюшкины, и я долго с ним разговаривал, — вспоминает Иван Краско.

Именно благодаря помощи молодой жены актер смог пережить утрату. Супруги прожили в браке ровно десять лет и даже венчались в церкви. Но в 2011 году девушка ушла от пожилого мужа к ровеснику. Наталья была моложе Краско на 47 лет.

— Говорил я ей: «Не торопись, не ошибаешься ли ты?». Оказалось, что ошиблась, и она публично в этом призналась.

А вскоре Краско встретил новую любовь: в 2015 году он женился на 24-летней Наталье Шевель.

— Воодушевила, заразила своей молодостью. Я, как человек открытый, принял твой вызов и почувствовал себя моложе.

Сейчас, после скандальных эфиров и подробностей личной жизни, Краско называет свой четвертый брак педагогическим экспериментом. Говорит, он просто хотел помочь молодой жене найти свое место в жизни. Так что это было?

— За три года, пока мы числились мужем и женой, я продолжал педагогическую над ней опеку. Потому что я видел человечку некуда деваться, и она, в общем, беспомощная.

Во время скандального развода говорили: молодая женщина изменяла супругу. Но актер уверяет, что главной причиной их расставания стали редкие интимные отношения. И то, что женщина не хотела от него детей.

— Иван Иванович мне больше как папа. Меня он очень долгое время подталкивал к тому, чтобы у нас был ребенок. И я очень рада, что я на это не согласилась. Потому что я не чувствовала, что он будет рядом со мной всегда, — поясняет Наталья Шевель.

За время брака с Краско Наталья Шевель стала известной не только как героиня телешоу. Помимо актерской карьеры, она пишет книги и рисует.

— Я ему за все благодарна. Я ему говорю за все спасибо. Он сделал мне много добра. Но я не вернусь, даже если он попросит.

Даже после развода она продолжает работать вместе с мужем в одном театре. И до сих пор живет в квартире, которую Краско подарил сыновьям. Наталья уверяет, что ни на что не претендует и в квартире живет временно. Но неужели актер не оставил ей никакого имущества?

—Я еще пару дней подсоберу свои вещи и уеду оттуда. Если начинать новую жизнь, то ее надо начинать с абсолютно чистого листа.

88-летний артист наслаждается свободой и радостью отцовства. От четырех браков у него шестеро детей. Иван Краско — главный добытчик в семье. Наталья Вяль практически не работает, на ней — домашний уют. Актер надеется, что они снова будут счастливы вместе.

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