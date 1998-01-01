На концертах Леди Гаги и Мадонны необходимо ввести более высокие возрастные ограничения. Об этом заявил Эдгард Запашный в интервью Пятому каналу. По словам известного дрессировщика, пускать детей на концерты этих зарубежных певиц недопустимо, так как они плохо влияют на психику молодежи. Артист сам посетил концерт Гаги и был в шоке от происходящего.

— Открывается сцена: гигантская женщина ногами вперед, своими половыми органами вперед, все это в несколько метров высотой и оттуда выходит Леди Гага, как будто она рождается. В Америке уже бы нашли полицейские скрутили бы ей ласты, и на этом концерт закончился, потому что они поставили рекомендацию 12+, — отметил Запашный.

Вспомнил Запашный и концерт Мадонны на Дворцовой площади в Петербурге.

— Я за то, чтобы это контролировать. Вводить некую форму цензуры. Я не хочу, чтобы мои дети это видели, — сказал Эдгард Запашный.

Ранее Пятый канал публиковал большое интервью с Эдгардом Запашным, в котором он рассказал о нравственности, трезвости и жестоком обращении с животными.