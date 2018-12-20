В сети появилось архивное фото Игоря Николаева и Аллы Пугачевой. Снимок опубликовал сам Николаев на своей странице в Instagram.

— Япония. Судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века. Только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты! Видимо, медитирую, — подписал кадр музыкант.

На самом снимке Игорь Николаев запечатлен вместе с Аллой Пугачевой — она стоит в углу кадра. По мнению поклонников, даже несколько десятилетий спустя оба артиста почти не изменились. Кроме того, подписчики отметили неизменный изящный вкус знаменитостей.

— Молодость и красота. Вы ничуть не изменились, такой же яркий.

— Какие стильные. А ножки у Аллы мечта!

— Почти не изменились. Красивые, талантливые, любимые, — написали поклонники.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что стилисту Аллы Пугачевой удалось убедить звезду выйти на публику в яркой-красной футболке.