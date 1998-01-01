Все началось с того, как Джон Робертс, журналист Fox News — телеканала, который, как ни странно, «работает» на республиканцев, написал в Twitter сообщение, что, готовя репортаж с лужайки возле Белого дома, увидел крысу.

— Вот, стою, на Северной лужайке Белого дома и боковым зрением замечаю, как что-то движется по моей левой ноге. Я заподозрил, что это одна из вездесущих «белодомовских» белок. Но нет… Это была большая коричневая крыса, — написал репортер.

К его сообщению тут же посыпались комментарии, которые навряд ли бы понравились хозяину Белого дома Дональду Трампу.

— Крысы повсюду в городе, теперь и на лужайке Белого дома, — прокомментировал один из пользователей.

— Вообще-то, в Белом доме уже есть крыса, и ее имя — Трамп, — отреагировал другой.

— Такого никогда не случалось до Трампа, который забыл осушить болото (знаменитая фраза республиканца в его предвыборной кампании, когда он обещал «осушить болото американского истеблишмента», то есть прогнать всех паразитирующих чиновников — прим.ред.). Теперь все виды крыс имеются в Белом доме, просто потому, что они ему нравятся, потому что он нанимает на работу крыс, — возмутился еще один недовольный президентом США.

— Если это не знак свыше, то уже не знаю тогда, что, — обреченно воскликнул еще один подписчик.

twitter @johnrobertsFox

Ранее Пятый канал сообщал, что имя президента США попало в список худших паролей.