Вице-президент АТА Мкртчян: российских организованных туристов нет в Непале

Организованных российских туристов в Непале нет, поэтому туроператоры не располагают информацией о соотечественниках, которые могли оказаться среди пострадавших или погибших при наводнении. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, прямых рейсов из России в Катманду и другие города Непала уже много лет нет. Основную часть российских путешественников составляют любители трекинга и альпинизма, поскольку в стране расположены высочайшие горные вершины мира. Также россияне приезжают для посещения буддийских монастырей.

Мкртчян оценил общий поток туристов из России примерно в 15 тысяч человек в год, однако подчеркнул, что организованных поездок среди них нет.

«Организованных туристов точно нет. Да, Альянс турагентов России заявляет об этом со всей ответственностью», — сказал он.

При этом специалист не исключил, что среди оказавшихся в зоне бедствия могут быть самостоятельные путешественники. По его словам, некоторые россияне давно живут за пределами страны и самостоятельно перемещаются по миру, не сообщая о своих поездках российским туроператорам и турагентам.

«Будут ли жертвы, об этом мы узнаем только через их родственников», — отметил Мкртчян.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. По данным полиции, причиной стихийного бедствия стал резкий подъем воды в реке Бхоте-Коши, исток которой находится в Тибете. Поисково-спасательные работы продолжаются и осложняются погодными условиями и перебоями со связью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре российских туриста пропали без вести в Непале из-за наводнения. По данным посольства России, с находившимися в зоне бедствия россиянами потеряна связь.

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