Более 150 человек погибли в результате наводнения в Непале

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 153 0

Для проведения поисково-спасательных мероприятий власти задействовали 3318 сотрудников экстренных служб.

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 157

Фото: Reuters/Stringer

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В результате наводнения в Непале погибли 157 человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале достигло 157 человек. Об этом сообщило здание Ratopati со ссылкой на местную полицию.

Больше всего тел обнаружили в Читване — 64. Еще 27 погибших нашли в Дхадинге, 22 — в Навалпараси-Ист, 19 — в Горкхе, 13 — в Нувакоте, девять — в Танахуне и три — в Расуве.

Для проведения поисково-спасательных мероприятий власти задействовали 3318 сотрудников полиции. При этом 28 полицейских также числятся пропавшими без вести. 

Пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь. В больницах страны находятся более 40 человек. 

Полиция связывает наводнение с резким повышением уровня воды в реке Бхоте-Коши, исток которой находится в Тибете. Из-за угрозы нового паводка власти призвали жителей населенных пунктов вдоль реки перебраться на возвышенности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре российских туриста пропали без вести в Непале из-за наводнения. По данным посольства России, с находившимися в зоне бедствия россиянами потеряна связь. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако их проведение осложняют погодные условия и перебои с мобильной связью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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