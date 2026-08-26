NYT: в Австралии запретят ставить ИИ-музыку в официальные чарты

Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии (ARIA) вводит новые правила для композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно требованиям, трек не сможет попасть в национальные чарты, если его ключевые элементы — например, основной вокал или ведущая инструментальная партия — были сгенерированы искусственным интеллектом. При этом использование технологии в качестве вспомогательного инструмента разрешено: например, человеческий вокал может сочетаться с бэк-вокалом, созданным ИИ.

Глава ARIA Аннабель Херд заявила, что музыкальные чарты должны отражать реальные предпочтения слушателей, однако массовое производство композиций с помощью технологий способно изменить саму природу музыкальной индустрии.

Новые ограничения появились после скандала вокруг ИИ-композиции на мотив Like a Prayer Мадонны, которая стала самой прослушиваемой песней в Австралии. Трек набрал более 48 миллионов прослушиваний на одном из сервисов.

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