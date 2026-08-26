В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 115 0

Часть пострадавших госпитализировали.

Взрыв пиротехники на празднике в Испании

Фото: © Getty Images/Anadolu/Contributor

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Минимум 50 человек пострадали во время запуска фейерверков на празднике в городе Ноайн на севере Испании. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около полудня у здания мэрии, где запуском ракеты с балкона мэрии дали старт торжеств в честь Сан-Мигеля (Святого Михаила. — Прим. ред.) — покровителя муниципалитета.

По предварительным данным, искры от первой ракеты воспламенили другие пиротехнические изделия. Они упали в толпу и взорвались среди собравшихся людей.

Троих пострадавших госпитализировали с ожогами. Еще 47 человек получили медицинскую помощь в местном центре и продолжат лечение амбулаторно. Большинство обращений были связаны с болями в ушах, ожогами и другими травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрыве на Амурском газохимическом комплексе погиб человек. По данным источника 5-tv.ru, число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 87 человек. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бочки с метанолом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек

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