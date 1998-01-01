Сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год не вместе

Подозреваемые в убийстве отца сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год порознь. После освобождения из СИЗО суд запретил им находиться вместе. В качестве меры пресечение девушкам избран новый для российской судебной системы запрет на определенные действия. Они должны жить по разным адресам, обязаны находиться дома с 21 часа до 7 утра, а в остальное время могут перемещаться без ограничений.

Как сообщает ФАН, Крестина живет с тетей, Ангелина — с бабушкой, а самая младшая из сестер — с мамой. Одна из них решила продолжить обучение в школе, вторая готовится к ЕГЭ дома. По мнению адвоката обвиняемых, Алексея Липцера, следствие по дело делу сестер Хачатурян закончится не раньше февраля 2019 года.

Как ранее сообщал Пятый канал, 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются том, что в августе 2018 года убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Девушки утверждают, что он регулярно издевался над ними, бил и насиловал.

Сначала девушки, которые сознались в совершении преступления, были помещены в СИЗО, но потом о смягчении им меры пресечения попросили сами следователи. Медики признали двух старших сестер ограниченно вменяемыми, а младшая Мария, по мнению врачей вообще не отдавала отчет своим действиям. Суд применил новую форму домашнего ареста: подследственным запрещено общаться между собой, покидать квартиру по вечерам, а также пользоваться телефоном и интернетом.