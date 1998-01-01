Сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год не вместе

, 0:42 181

Обвиняемые в убийстве отца девушки находятся на свободе, но видеться им нельзя.

Фото: Пятый канал

Подозреваемые в убийстве отца сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год порознь. После освобождения из СИЗО суд запретил им находиться вместе. В качестве меры пресечение девушкам избран новый для российской судебной системы запрет на определенные действия. Они должны жить по разным адресам, обязаны находиться дома с 21 часа до 7 утра, а в остальное время могут перемещаться без ограничений.

Как сообщает ФАН, Крестина живет с тетей, Ангелина — с бабушкой, а самая младшая из сестер — с мамой. Одна из них решила продолжить обучение в школе, вторая готовится к ЕГЭ дома. По мнению адвоката обвиняемых, Алексея Липцера, следствие по дело делу сестер Хачатурян закончится не раньше февраля 2019 года.

Как ранее сообщал Пятый канал, 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются том, что в августе 2018 года убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Девушки утверждают, что он регулярно издевался над ними, бил и насиловал.

Сначала девушки, которые сознались в совершении преступления, были помещены в СИЗО, но потом о смягчении им меры пресечения попросили сами следователи. Медики признали двух старших сестер ограниченно вменяемыми, а младшая Мария, по мнению врачей вообще не отдавала отчет своим действиям. Суд применил новую форму домашнего ареста: подследственным запрещено общаться между собой, покидать квартиру по вечерам, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:05
Улучшенные Ту‐160М2 поступят на вооружение ВКС России
8:50
Видео: В Подмосковье задержали банду угонщиков элитных автомобилей
8:41
Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы
8:31
Российские полицейские могут получить разрешение на вскрытие автомобилей
8:26
Северный флот оснастят автоматизированной системой управления
8:16
В России могут вернуть рекламу пива на радио и телевидении
8:05
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета
7:56
Балтийский флот получит новейшие ракетные корабли «Каракурты»
7:48
Apple готовится отозвать iPhone из Германии
7:43
Видео: Глухой пенсионер создает невероятные картины на льду в Амурской области
7:31
Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе
7:24
Видео: В Помпеях начали готовиться к новому извержению Везувия
7:18
Видео: Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за дронов
7:12
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира
7:12
10 необычных новогодних традиций народов мира
7:08
Четвертая жена Краско о квартире актера: «Еще пару дней и уеду оттуда»
7:01
Алсу, Агутин, Долина — кому еще помогла в свое время Пугачева
6:54
Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко
6:47
Видео: В аэропортах Германии объявили угрозу теракта
6:36
Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17 окт

Освобождение двух сестер Хачатурян признали законным

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама