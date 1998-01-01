Обиженная Самбурская пригвоздила к «позорному столбу» очередную жертву

Настасья Самбурская, имеющая привычку публично пригвождать оппонентов к «позорному столбу», подставила под удар одну из своих подписчиц в Instagram. Актрисе не понравился комментарий девушки, которая посоветовала ей «не пытаться быть мисс эпатаж 1997», а переехать в провинцию, где ей «будет счастье».

— Мисс эпатаж 1997, работающая в провинции. Счастливая. Которую никто не трогал… до того, как она не потрогала меня , — написала Самбурская, опубликовав крупное фото девушки.

instagram @ samburskaya

Солидарные поклонники Самбурской тут же принялись критиковать внешность «провинциалки» и писать о ней разные нелицеприятные вещи. Однако некоторые выразили недоумение по поводу такого способа расправиться с недоброжелателями.

— Что написать, чтобы меня также прорекламировали?

— Меня тоже не хотите пропиарить? Критику организую, если надо.

— Хочу, чтобы Настасья меня тоже пропиарила! В следующем посте в комментариях напишу гадость!

Ранее Пятый канал рассказывал о других подписчицах Самбурской, попавших на «стену позора» обиженной звезды.