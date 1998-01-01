Северный флот оснастят автоматизированной системой управления

Глобальная автоматизированная система управления (АСУ) поступит в Северный флот в 2019 году. Она позволит связать разведданные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотников и самолетов.

Информация будет обрабатываться в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта. Система оперативно определит опасность, габариты, дислокацию объектов и даст необходимые рекомендации. Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны.

Таким образом, АСУ позволит военным сократить количество ошибочных решений. Эксперты отмечают, что система будет особенно востребована на Севере в виду его обширных территорий.

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