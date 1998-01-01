Российские полицейские могут получить разрешение на вскрытие автомобилей

МВД РФ собирается разрешить полицейским вскрывать автомобили в случае экстренной необходимости. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в закон «О полиции» предлагается внести поправки, согласно которым правоохранители будут иметь право вскрыть машину при угрозе жизни людей.

К примеру, если в ней находится ребенок без присмотра, либо у сотрудников полиции есть уверенность в том, что в авто хранятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота».

Кроме этого, ведомство планирует дополнить закон нормой, предусматривающей возможность проникновения полицейских в жилые помещения.

По мнению авторов поправок, предлагаемые меры «позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан».

Ранее Пятый канал сообщал, что ГИБДД собирается вернуть себе полный контроль за автошколами.