Во «Внуково» экстренно сел частный самолет Falcon 2000

Экстренную посадку в четверг, 20 декабря, сразу после взлета в столичном аэропорту «Внуково» совершил частный самолет Falcon 2000.

Известно, что на борту находился один пассажир и три члена экипажа.

По информации Пятого канала, все произошло около 16.15 по московскому времени. Экипаж, когда находился на высоте в полторы тысячи метров, получил от системы код тревоги о неуборке шасси. Командир воздушного судна доложил о ЧП и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Кто находился на борту пока также не известно. Falcon 2000 направлялся из Москвы в аэропорт «Базель-Мюлуз-Фрайург». Самолет сел штатно. Пострадавших нет.

Как сообщал ранее Пятый канал, 20 октября 2014 года в аэропорту «Внуково» при взлете самолет Falcon, на борту которого находился президент руководитель французской энергетической компании Total Кристоф де Маржери врезался в снегоуборочную технику, которая оказалась в нарушение правил безопасности на ВПП. Маржери и три члена экипажа погибли на месте. В рамках расследования уголовного дела было задержано четыре сотрудника воздушной гавани.