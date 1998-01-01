Видео: «свадебный кортеж» в Сочи перекрыл движение ради дрифта

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Нескромные действия нескольких водителей попали на видео.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @3a6eu

Жители Сочи возмущены поведением местных водителей, которые грубо нарушают ПДД и дрифтуют на встречной полосе. Видео с выходками невоспитанных автовладельцев один из горожан опубликовал в сети.

На записи видно, что порядка десяти машин перекрыли движение около пешеходного перехода. Водители выезжают на встречную полосу задним ходом, дрифтуют и выполняют другие маневры, которые представляют опасность для окружающих.

Судя по всему, в машинах сидят мужчины кавказской национальности. Очевидцы предполагают, что «горячие мужчины» стали участниками свадебного кортежа и таким образом отмечают начало чьей-то семейной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал о стритрейсерах из Петербурга, которые также поставили под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

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