Павел Прилучный с женой продают свою новую квартиру

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Совсем недавно пара закончила в своей недвижимости ремонт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Российский актер Павел Прилучный вместе с супругой Агатой Муцениеце продают свою квартиру у МКАДа. Пара совсем недавно закончила в ней ремонт.

Кроме того, недавно супруги выставили на продажу свой дом в поселке Деденево, оценив его почти в 25 миллионов рублей. Причиной спешной продажи совсем недавно доведенной до ума недвижимости стало неожиданное желание пары жить в другом районе.

Павел рассказал, что недавно они с супругой были в гостях у друга, который купил дом в одном из коттеджных поселков. Дома в населенном пункте были настолько красивыми, что супруги немедленно захотели жить именно здесь.

— Мы домов такой красоты не видели никогда! Я смотрю на Агату, у нее глаза горят и я читаю в них: «Вот тут я бы хотела жить», — рассказал Прилучный.

Когда пара всерьез обсудила перспективу переезда из только что отстроенного дома в новый, Павел немедленно направился брать вторую ипотеку — первый кредит семья брала на участок и дом в Деденево. Поскольку в старом коттедже пара больше проживать не будет, Прилучный и Муцениеце выставили его на продажу. А вместе с ним продают и квартиру — покупали ее только ради того, чтобы была возможность не ехать далеко за город после долгих съемок. Новое жилье семьи расположено в ближайшем Подмосковье, поэтому необходимость в «перевалочной» квартире отпала.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Павел Прилучный раскритиковал авиакомпанию за неудобные кресла в самолете.

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