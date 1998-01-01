Захарова: США преподнесли россиянам новогодний «подарок», повысив визовые сборы

В МИД РФ с крайним недоумением восприняли поспешное решение США о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

— С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с 90 долларов за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали 160 долларов, вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд, — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, в настоящее время российские соответствующие ведомства наоборот работали над тем, чтобы снизить стоимость виз для граждан США. Более того, эти распорядительные документы находятся на завершающем этапе согласования, о чем была прекрасно осведомлена американская сторона.

— Но, видимо, в рамках своей общей недружественной линии (они) решили преподнести россиянам неприятный новогодний «подарок», — констатируется в сообщении.

В нем отмечается, что в принципе ситуация с выдачей виз в России сложилась «катастрофическая».

— Официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США в Москве и генконсульстве в Екатеринбурге с апреля растянут до 300 дней, то есть до десяти месяцев, а во Владивостоке составляет 50 дней. Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие, — рассказала Захарова.

В результате в массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми, отметила она.

— Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления, — подытожила Захарова.

Ранее Пятый канал сообщал, что граждане России с начала 2019 года будут вынуждены платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США.