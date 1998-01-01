Трампу понравился проект стального частокола на границе с Мексикой

Дональд Трамп одобрительно отозвался о проекте заградительной стены на границе с Мексикой, представляющей из себя стальной частокол с острыми пиками на концах. В своем Twitter американский президент опубликовал рисунок будущего сооружения.

— Дизайн нашего стального пограничного заграждения абсолютно эффективный и в то же время красивый! — написал Трамп.

twitter @ realDonaldTrump

Как ранее сообщал Пятый канал, из-за сопротивления демократов Конгресс США не одобрил выделение почти шести миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, из-за чего Трамп не подписал временный бюджет США. В отсутствие финансирования правительство США вынуждено приостановить свою работу с полуночи субботы, 22 декабря.