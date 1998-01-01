Регина Тодоренко вернулась к работе через две недели после родов

Всего пару недель назад, 5 декабря, в семье Регины Тодорнеко и Влада Топалова родился первенец. Однако молодая мама не намерена надолго оставлять привычный ритм жизни — уже 19 декабря в ее Instagram появились сторис, посвященные работе.

Регина опубликовала фото со встречи с продюсерами ее шоу, которое выходит на телеканале «Пятница».

— Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон «Пятницы с Региной», — подписала ведущая.

Супруг Регины, Влад Топалов, напротив, активно наслаждается ролью отца. Он активно выкладывает фото и видео своего семейного быта.