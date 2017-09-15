Солист «Бумбокса» назвал Россию страной, высосанной инопланетянами

Лидер популярного коллектива «Бумбокс» Андрей Хлывнюк видит на месте России черную дыру. Такое заявление он сделал в одном из своих интервью, закончив свою речь традиционной риторикой украинских властей.

Во время съемок для youtube-канала «Говорящие головы» речь шла о том, что коллектив с 2014 года не выступает в России. Собеседник спросил Хлывнюка, бывал ли он в стране с личными визитами за это время. В ответ музыкант ответил, что место России сейчас заняла черная дыра, которую создали инопланетяне.

— Там, понимаете, случилась такая беда: инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра. Мне очень жаль, я очень скучаю — у меня там остались и родственники, и друзья, но пока они ко мне только приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказ его коллегам стрелять по мне из установки «Град», — высказался музыкант.

При этом певец не уточнил, в какой стране те «люди в погонах», которые дают такие приказы. Власти Украины после так называемой революции достоинства начали карательную операцию на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. А некоторое время назад президент Незалежной Петр Порошенко объявил в стране военное положение до 25 декабря 2018 года, мотивируя это якобы российской агрессией по отношению к Украине, и распространил слухи о желании России осуществить военное нападение.

К слову, Андрей Хлывнюк оказался не единственным украинским артистом, который отказался от выступлений в России. Аналогичное решение приняла и певица София Ротару. Но есть и те, кто постоянно здесь бывает и не теряет своей популярности — Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских и многие другие.