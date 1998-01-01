Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

Полиция объявила в розыск бывшую девушку хоккеиста Александра Овечкина, об этом сообщает телеканал «Москва-24». Модель Валерия Соколова стала виновницей дорожной аварии, но скрылась с места ДТП.

Инцидент произошел 6 декабря. Полицейские незамедлительно принялись за расследование, но найти выйти на связь с Валерией, что называется, «по-хорошему» правоохранительным органам не удалось. Теперь девушка объявлена в розыск официально.

В начале зимы модель выехала на встречную полосу буквально влетела на своем автомобиле в машину, внутри которой находилась супружеская пара. Женщина из пострадавшего авто была на последних сроках беременности, из-за стресса у нее поднялось давление, возникла угроза здоровью будущего малыша. Пока ее супруг вызывал «скорую», Виктория Соколова поспешно скрылась с места происшествия.

По словам очевидцев, девушка была сильно пьяна и умоляла их не обращаться в ГИБДД. Виктория призналась, что до этого злополучного столкновения совершила еще одно ДТП и уезжала с места аварии не разбирая дороги.