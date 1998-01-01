Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга

Трансляция забега окончена.

В Петербурге в субботу, 22 декабря, не смотря на сильный мороз, тысячи людей принимают участие в III Всероссийском забеге Дедов Морозов.

Все участники мероприятия получили в качестве стартовых пакетов — колпаки, куртки, штаны, бороды, нагрудный номер и новогодний подарок. Участники должны пробежать две тысячи метров. Ранее дети уже пробежали положенные им 300 метров.

Старт акции дал Дед Мороз из Великого Устюга.

Одним из самых ярких событий этого мероприятия должен стать флэшмоб в подарок к юбилею Пятого канала. Мы в 2018 году отмечаем 80 лет со дня основания и участники в завершение должны будут изобразить цифру «пять» — символ нашего телеканала.