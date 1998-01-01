Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции

Реконструированный аэропорт «Бельбек» в Крыму принял первые военные самолеты. Тренировочную посадку на взлетно-посадочной полосе совершили истребители Су-27СМ и Су-30М2.

Как сообщил командующий четвертой армии ВВС ПВО Южного округа Виктор Севостьянов, во время проверки готовности аэропорта летчики также отработали техническую посадку на новом аэродроме.

Отдельно Севостьянов отметил, что «Бельбек» станет аэропортом совместного базирования, то есть одновременно на нем будут находиться и военные, и гражданские суда.

— В том состоянии, в котором аэропорт был еще весной этого года, он не могу принимать все типы гражданских воздушных судов. Поэтому было принято решение о его реконструкции, и наши уважаемые строители сделали прекрасный аэродром, который впоследствии понадобится всем жителям полуострова Крым. И всем гостям, которые будут прилетать на отдых или по делам, — резюмировал командующий.

Работы по реконструкции еще не завершены полностью, строителям предстоит выполнить еще несколько задач. Но уже сейчас аэродром «Бельбек» готов к приему любых воздушных судов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что последнюю партию российских истребителей в Китае принимали с большим числом почестей. Например, военные установили триумфальную арку в честь этого события и принесли цветы.