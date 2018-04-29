В семействе Маликовых произошло пополнение

В семействе певца Дмитрия Маликова произошло пополнение. Девятнадцатилетний племянник исполнителя стал отцом — избранница подарила ему дочь. Вес, рост и состояние здоровья малышки пока не разглашаются. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на инсайдера.

Скорее всего, матерью ребенка стала 20-летняя блондинка Анастасия, фотографии с которой часто публикует в соцсетях племянник Маликова. В апреле минувшего года влюбленные отметили год совместной жизни.

— Год с тобой. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, — написал Маликов-младший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Malikov Jr (@d_malikov) 29 Апр 2018 в 4:48 PDT

Собираются ли молодые люди узаконивать свои отношения — пока неизвестно. Помолвочного кольца на пальце девушки не наблюдается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Tolstaya (@anastasiatolstaya) 20 Дек 2018 в 11:12 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Дмитрий Маликов заявил о готовности стать дедушкой.