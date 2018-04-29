В семействе Маликовых произошло пополнение

В семействе певца Дмитрия Маликова произошло пополнение. Девятнадцатилетний племянник исполнителя стал отцом — избранница подарила ему дочь. Вес, рост и состояние здоровья малышки пока не разглашаются. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на инсайдера.
Скорее всего, матерью ребенка стала 20-летняя блондинка Анастасия, фотографии с которой часто публикует в соцсетях племянник Маликова. В апреле минувшего года влюбленные отметили год совместной жизни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Собираются ли молодые люди узаконивать свои отношения — пока неизвестно. Помолвочного кольца на пальце девушки не наблюдается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Дмитрий Маликов заявил о готовности стать дедушкой.