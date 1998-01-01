Элина Мазур госпитализирована в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской

Известный адвокат Элина Мазур заявила в воскресенье, 23 декабря, что экстренно госпитализирована в больницу на отделение реанимации.

По ее словам, причиной этому стала бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая давит на нее, вынуждая отказаться от ранее данных показаний в суде.

Ране Пятый канал сообщал, что Цымбалюк-Романовская была признана столичным судом виновной в деле о вторжении в частную жизнь. Ей было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и двести тысяч компенсации бывшему супругу.