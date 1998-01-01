Американцы опубликовали видео испытаний противобункерной бомбы

ВВС США опубликовали видео испытаний сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

В ролике показаны в действии боеприпасы, которые сбросил стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

На кадрах видно, как MOP раскрывает стабилизаторы и устремляется к земле. В момент контакта с поверхностью происходит небольшой взрыв, а после этого из земли поднимается гигантский огненный столб.

Противобункерная авиабомба GBU-57 создана специально для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Ее вес — 13,6 тонн, боеприпас способен проникать в глубь грунта на 61 метр и пробить 19-метровую толщу из армированного бетона (высота шестиэтажного дома). Бомбу разработали в компании Boeing еще в 2007 году, однако несколько раз дорабатывали из-за недостаточной мощности. Бомбы MOP способны нести только бомбардировщики B-2 Spirit, которые располагаются на базе Whiteman в Миссури.

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